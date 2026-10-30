Şırnak’ın Uludere ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı feci trafik kazasına ait araç içi kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde gerçekleşti.

KAYAN DORSEYE ÇARPIP EVE DALDI

Edinilen bilgilere göre, Hilal beldesi istikametinde seyreden 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen bir TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, savrularak yol kenarındaki müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla otobüsten çıkarılan 15 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan ve Şırnak’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

ŞOFÖR SABRİ YUMAK KURTARILAMADI

Hastanede acil tedavi altına alınan yaralılardan otobüsün sürücüsü Sabri Yumak, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 14 yolcunun hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE ARAÇ KAMERASINDA

Kazaya ilişkin ortaya çıkan araç içi güvenlik kamerası görüntülerinde; otobüs kendi şeridinde seyir halindeyken, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesinin yağış ve viraj sebebiyle otobüsün üzerine doğru kaydığı görülüyor. Dorseye şiddetle çarpan otobüsün kontrolden çıkarak hızla yol kenarındaki tek katlı evin duvarına girdiği anlar kayıtlara yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.