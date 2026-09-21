Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, Şırnak'ın Cizre ilçesinde taraftarlarca coşkuyla karşılandı. İlçe merkezinde toplanan taraftarların yaptığı kutlamalar ise kısa sürede felakete dönüştü.

HAVAİ FİŞEKLER İŞ YERLERİ VE ARACA İSABET ETTİ

Kutlama esnasında taraftarlarca kontrolsüz şekilde atılan havai fişekler, çevrede bulunan 3 iş yeri ile park halindeki bir otomobile isabet etti. Kıvılcımların kısa sürede büyümesiyle iş yerlerinde ve araçta yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ERİ YÜZÜNDEN YARALANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak söndürme çalışmaları devam ettiği sırada atılmaya devam eden havai fişeklerden biri, görevli bir itfaiye erinin yüzüne isabet etti. Yüzünden yaralanan itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sonucu 3 iş yerinde ve araçta ciddi miktarda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.