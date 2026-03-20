Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son günlerde etkisini artıran yağışlar, bölgede toprak kayması ve kaya düşmelerine neden oldu. İlçeye bağlı Mutluca köyü çıkışında, yağışın etkisiyle gevşeyen dağ yamacından kopan büyük kaya ve taş parçaları karayoluna savruldu.
YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI
Dev kaya parçalarının yolu kapatması nedeniyle köyden çıkış yapan veya köye gitmek isteyen sürücüler yolda mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Jandarma ekipleri olası yeni bir kaya düşmesine karşı bölgede güvenlik önlemleri alırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Dev kayaların parçalanarak yoldan kaldırılması bekleniyor.