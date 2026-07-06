Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Şırnak'ta yapılan denetimlerde, koruma altındaki yaban keçisini avlamak için yaralayan kişiye 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, bir ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdiği denetimlerde koruma altındaki bir yaban keçisinin yaralı halde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası uygulandı. Yaralı yaban keçisi tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı."