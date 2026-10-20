Kaza, öğleden sonra Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bisikletle oynayan Barış Elma ile diğer çocuğa, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede hayatını kaybetti Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer çocuğun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazesi toprağa verildi Hayatını kaybeden Barış Elma’nın cenazesi, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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