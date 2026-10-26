Olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyü mevkisinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) hizmet veren yüklenici firmanın şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan Sözdar Kartal’ın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle malzeme devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından araçla belirli bir noktaya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Kartal’ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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