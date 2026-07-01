Şırnak'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiye alanında çalışma yürüten işçiler, kazı sırasında iki adet patlamamış roketatar mühimmatı buldu. İşçilerin durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Güvenli alanın oluşturulmasının ardından bomba imha uzmanları mühimmatlar üzerinde incelemelerde bulundu.
Uzman ekiplerin yaptığı değerlendirmelerin ardından, patlamamış iki roketatar mühimmatı kontrollü bir şekilde infilak ettirilerek imha edildi.