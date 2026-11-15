Cizre kara yolu üzerinde bulunan Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli’nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Koçbeyi köyü mevkisindeki Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç tünel içinde çarpıştı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ, TRAFİK AKSADI
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünel içerisindeki trafik akışı aksarken, yolda çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmasının ardından ulaşımın normale dönmesi beklenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.