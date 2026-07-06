Şırnak'ta Abdülkerim Özdemir isimli ağanın inşası devam eden devasa malikanesinin dışarıdan çekilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ROMA VE GREK MİMARİSİYLE TASARLANDI

Modern mimarinin, Roma ve Grek tarzı devasa yüksek sütunlarla birleştirilmesi binaya ilginç bir ihtişam kattı. Sosyal medya kullanıcıları, bir yandan binanın şatafatını yorumlarken diğer yandan da bölgedeki aşiret ekonomisinin ulaştığı devasa boyutları sorgulamaya başladı.

120 MİLYONU BULDU

Peki, böyle bir 'saray yavrusunun' ortalama maliyeti nedir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lüks, müstakil yapılar için belirlediği resmi metrekare birim maliyeti yaklaşık 33 bin 900 TL civarında. Ancak bu ölçekte yüksek tavanlı, özel mermerli, taş işçilikli ve geniş cepheli yapılarda anahtar teslim piyasa maliyeti metrekare başına 55 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor.

Binanın en az 3-4 katlı olduğu ve brüt inşaat alanının ortalama 1.000 ile 1.500 metrekare arasında olduğu varsayıldığında ortaya çıkan tahmini maliyet tablosu 120.000.000 TL olarak hesaplandı.