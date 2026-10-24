Şırnak'ın merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Bahşiş (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki yolcu İ.B. yaralandı.
Serhat Bahşiş yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, A.K. yönetimindeki 73 SG 448 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Bahşiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bahşiş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.