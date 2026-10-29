Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede kurtarılamadı. Kazada 14 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.