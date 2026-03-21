Diplomasinin terk edildiğini, taktik nükleer silah kullanımının bile yakın olduğunu savundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son açıklamasında küresel gerilimin I. ve II. Dünya Savaşı öncesi atmosfere benzediğini belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu. Vucic, “Defalarca söyledim: Üçüncü Dünya Savaşı'nı zaten yaşıyoruz, ama neredeyse kimse bu gerçeği kabul etmek istemiyor” dedi.

Sırp lider Vucic'e göre Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar artık birbirine bağlanıyor. Kaynaklar için verilen mücadele giderek vahşileşirken, büyük güçler diplomatik çözümleri terk edip siperlere çekiliyor. Bu durumun ileride daha büyük tırmanışlara, hatta taktik nükleer silah kullanımına yol açabileceğini ifade etti.

"RESMEN İLAN EDİLMESE DE SAVAŞIN İÇİNDEYİZ!"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Alman gazetesi Berliner Zeitung’a verdiği röportajda küresel gerilimin I. ve II. Dünya Savaşı öncesindeki o karanlık döneme benzediğini belirterek dünyayı yardı. Vucic, o kan donduran gerçeği şu sözlerle ifade etti:

“Defalarca söyledim: Üçüncü Dünya Savaşı’nı zaten yaşıyoruz, ama neredeyse kimse bu gerçeği kabul etmek istemiyor. Belki de zaten başladı, ama henüz resmi olarak öyle adlandırmıyoruz.”

PETROL, GAZ VE NADİR ELEMENTLER İÇİN VAHŞİ SAVAŞ

Cumhurbaşkanı’na göre Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar artık birbirinden bağımsız değil, dev bir mekanizmanın dişlileri gibi birbirine bağlandı.

Petrol, doğalgaz ve yüksek teknoloji için hayati önem taşıyan stratejik nadir metaller gibi kaynaklar için verilen mücadele giderek vahşileşiyor. Büyük güçler artık diplomatik çözümleri tamamen terk edip askeri siperlere çekiliyor.Vucic, bu sürecin ileride daha büyük tırmanışlara, hatta taktik nükleer silah kullanımına yol açabileceğini ifade ederek dünyayı korkunç bir sona karşı uyardı.

NÜKLEER KABUS HER AN GERÇEK OLABİLİR!

Jeopolitik blokların katılaşmasını ve diplomasinin yerini tamamen askeri entrikalara bırakmasını “ön savaş dönemi” olarak nitelendiren Vucic, safların netleştiğini vurguladı.

Bu sürecin sonunda taktik nükleer silahların bile kullanılmasının "yakın bir ihtimal" olduğunu belirten Vucic, dünyayı bir "ön savaş dönemi" karanlığına hapsettiklerini söyledi.

Rusya ile yakın ilişkileri ve tarafsız politikası nedeniyle Batı’nın hedef tahtasında olan Vucic, Doğu ve Batı arasında denge kurmaya çalışan Sırbistan’ın bu zorlu süreci "fırtına öncesi sessizlik" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Berliner Zeitung, Politico