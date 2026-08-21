Devlet televizyonu CRTV, 93 yaşındaki Biya’yı taşıyan özel uçağın İsviçre’nin Cenevre kentinden havalandıktan sonra yerel saatle 18.00 civarında Yaounde-Nsimalen Uluslararası Havalimanı’na inişini canlı olarak ekranlara taşıdı.

Havalimanında kendisini karşılayan vatandaşları aracının camından el sallayarak selamlayan Biya, ardından konvoyuyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti.

UZUN SÜRE ÜLKE DIŞINDA KALMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kamerun Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran’da yaptığı açıklamada Biya’nın Avrupa’ya kısa süreli özel bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanının yaklaşık iki buçuk ay boyunca ülke dışında kalması, kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu.

Hükümet, Biya’nın yurt dışında bulunduğu dönemde anayasal yetkilerini kullanmayı sürdürdüğünü açıklarken, muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları ise Cumhurbaşkanının sağlık durumu ile ülkenin yönetim süreçleri konusunda daha fazla şeffaflık talep etti.

Biya’nın uzun süre Kamerun dışında bulunması, özellikle devlet yönetiminin nasıl yürütüldüğüne ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

1982'DEN BERİ ÜLKEYİ YÖNETİYOR

Paul Biya, 6 Kasım 1982’de ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo’nun görevden ayrılmasının ardından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Daha önce 1975-1982 yılları arasında başbakanlık yapan Biya, o tarihten bu yana ülkeyi yönetiyor.

Biya; 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 ve 2025 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 2008’de yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı görevindeki dönem sınırlamasının kaldırılması, Biya’nın yeniden aday olmasının önünü açtı.

GÖREVDEKİ EN YAŞLI DEVLET BAŞKANI

Ekim 2025’teki seçimleri de kazanan Biya, görevini sürdürürken 93 yaşında dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 44 yıllık iktidarıyla da Afrika’da en uzun süre görev yapan liderlerden biri konumunda.