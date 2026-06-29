Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Ocean Infinity ile yapılan anlaşmanın 1 Temmuz 2026'dan 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını açıkladı. Şirketin arama gemilerinin, ticari yükümlülükler ve uygun deniz koşulları nedeniyle Kasım 2026 ile Nisan 2027 arasında yeniden arama bölgesine konuşlandırılması bekleniyor.

UÇAK BULUNURSA 70 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Arama çalışmaları yine "bulunursa ödeme yapılır" modeliyle yürütülecek. Buna göre Ocean Infinity, MH370'in enkazını tespit ederse 70 milyon dolar ödeme alacak. Enkaz bulunamazsa şirkete ödeme yapılmayacak.

Yeni uzatma kararıyla birlikte güney Hint Okyanusu'nda kalan 7 bin 428,54 kilometrekarelik alanın tamamen taranması hedefleniyor. Daha önce belirlenen yeni arama alanı yaklaşık 15 bin kilometrekarelik bölgeyi kapsıyordu.

12 YILDIR GİZEMİNİ KORUYOR

MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan havalandıktan kısa süre sonra radar ekranlarından kayboldu. Uçakta 227 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 239 kişi bulunuyordu.

Geçen yıllarda Hint Okyanusu kıyılarına vuran bazı uçak parçalarının MH370'e ait olduğu doğrulandı. Ancak uçağın ana gövdesi, kara kutuları ve kazanın kesin nedeni hâlâ ortaya çıkarılamadı. Yeni arama süreci, hem kayıp yakınlarının beklediği yanıtlar hem de havacılık tarihindeki en büyük bilinmezliklerden birinin çözülmesi açısından kritik görülüyor.