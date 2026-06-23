23 Haziran 2026 itibarıyla Türkiye siyasetinin gündemine bomba gibi düşen gelişmeler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’ne gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret ekseninde yeni bir boyut kazandı. Ancak beklenen buluşma, Demirtaş’ın görüşmeyi reddetmesiyle krizle sonuçlandı.

“Anayasa’ya Aykırı Dedin, ‘Evet’ Dedin”

TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu’nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması sürecindeki tutumunu sert bir dille eleştirdi. Geçmişteki oylamayı hatırlatan Sakık, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2016, dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Bu parlamentonun ana muhalefet lideri gelip, 'Anayasa’ya aykırıdır ama 'evet' diyorum' dedi. Anayasa’ya karşı suç işlendiğini bile bile bu tavrı sergilediniz."

“Pişmanlık Bir Erdemdir, Sizde Bu Yok”

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, dokunulmazlıklar konusunda "Pişman değilim" yönündeki beyanına atıfta bulunan Sakık, siyasi eleştirilerini derinleştirdi:

"Pişmanlık bir erdemdir ama sizde bu yok. Aradan 10 yıl geçiyor, Selahattin Demirtaş’ı içeride tutan sürece destek verip sonra 'Gidip ziyaret edeceğim' diyorsunuz. Hangi yüzle gidip Selahattin’i ziyaret edeceksiniz?"

“Kürtler Size Üç Dönem Bağrına Taş Basarak Oy Verdi”

Sakık, CHP’nin geçmişteki seçim süreçlerinde Kürt seçmenden aldığı desteği de anımsatarak, Kılıçdaroğlu’na ağır bir eleştiride bulundu:

"Kürtler size üç dönem, bağrına taş basarak oy verdi. Allah kimseyi sizin düştüğünüz bu duruma düşürmesin. Hepimiz faniyiz, arkada hoş bir seda bırakmak önemlidir; siz o hoş sedayı da bırakmadınız."

Süreç Nasıl Gelişti?

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Demirtaş ziyaretiyle kamuoyuna bir mesaj vermesi bekleniyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, ziyareti "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi’nde Sayın Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek" sözleriyle duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın gölgesinde, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın görüşme talebini reddettiği haberi siyaset arenasında yankı buldu.

Kılıçdaroğlu ise geçmişteki dokunulmazlık oylamasına dair pişmanlık duymadığını, "Demirtaş siyasi tutukludur, yanlış olduğunu söyledim ve defalarca ziyaret ettim" sözleriyle savunmuştu.