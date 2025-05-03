Siyaset, sinema ve edebiyat alanlarındaki birikimiyle tanınan Önder, uzun yıllar süren mücadeleci kimliği ve renkli kişiliğiyle siyaset sahnesinde iz bırakmıştı.
Nörolojik bulgularında gözle görülür bozulma tespit edilen Önder’in, tedaviye yanıt verememesi ailesi, yakın çevresi ve siyaset camiasında derin üzüntü yarattı.
Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Töreni, ardından Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, Önder'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.