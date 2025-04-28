Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınan ve 13 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden DEM Parti milletvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama geldi. Doktorları Önder'in reflekslerinin azaldığını, nörolojik tablosunun bozulduğunu belirtti. Duruma ilişkin olarak, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız" değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadesi kullanıldı.