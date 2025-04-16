TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, katıldığı A Haber canlı yayınında Önder'in sağlık durumu hakkında kritik açıklamalar yaptı.

Boztosun'un açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

'DAMARDA PATLAMA OLUYOR'

“Sırrı Bey bize geldiği zaman aort damarı 4.6, 4.7 civarındaydı. 5.5'a kadar bekleyebiliyoruz. Ancak yaşanan ani stresi gerginlik, tansiyon yükselmeleri bazı diğer risk faktörleri devreye girdiği zaman 4.6,4.7 dahi aort damarı kalpten çıkan ana damar yırtılabiliyor ve yırtıldığı zaman da bu yırtılma nereye kadar uzandığıyla ilgili olarak eğer beyne giden damarlara uzanıyorsa şuur kapanması, böbreklere kadar yırtılıyorsa böbrek bozuklukları, bağırsak damarlarına kadar yırtılıyorsa da yani vücudumuzdaki ana damarın nerede ve ne kadar yırtıldığıyla hayati tehlikemiz oluyor. Bazen ne yazık ki o yırtılmayla birlikte damarda patlama oluyor. Ne yazık ki istenmeyen olaylarla sonuçlanıyor.

'İLK MECLİS'TE FENALAŞTI'

İlk Meclis'te fenalaşmayla başladı. Meclis'te bir geçici bir şuur kaybı daha sonra Ankara'da yakın takip edildi. Acaba bu pıhtı neden beyne attı diye? Geçici bir olay yaşanmıştı. Bize İstanbul'a geldiği zaman detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada aort damarının 4.bts'ni çektik. Kalp damarında tıkanma var mı diye. Kalp damarları tertemizdi.

'SIKI SIKI TEMBİH ETTİK'

Yaşına göre kalp daralması yoktu. Ancak aort damarı 4.6-4.7 civarında ölçülmüştü. Daha sonra pankreasta bir kitle tespit edildi. Daha sonra bu kitle ve aort damarı için gerekli doktorlar arkadaşlarla çalışmaları yaptık. Aort damarı için kendisini takip edelim dedik. Biz kendisine sıkı sıkı tembih ettik. Bunun belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. 4.6-4.7 ne kadar hızlı büyüyor. 4.8-4.9 eğer hızlı büyüyorsa o zaman hızlı büyümeyle birlikte her an yırtılabilecek demektir.

Yani eğer sizin 4.6 3 yıl sonra 4.7 olduysa bu bizi korkutmuyor. Ama 4.6 3 ay sonra 4.7-4.8 oluyorsa kısa zaman bir büyüme emaresi gösteriyorsa o zaman bu şu demektir her an patlayabilir. Bu damar yırtılabilir demektir. Sıkı sıkı tembih ettik. Kilonuzu, tansiyonunuzu, kolesterol, şekerinizi takip etmeniz lazım diye.

'KALP BİR KENDİNE GELİYOR TEKRAR DURUYOR'

Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra uzun bir ameliyat. Bu tür vakalarda ameliyatın uzunluğu hiç önemli değil. İnşallah sonu iyi olur. Geldiği zaman da durumu çok kritikti. Arkadaşlar bütün müdahaleyi yaptılar. Belli bir toparlanma oluyordu tekrar sıkıntıya giriyordu. Kalp bir kendine geliyor tekrar duruyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor.

'İLK 24 SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Stabil hale getirmek için bazı cihazlarla müdahale edildi. Sabaha kadar ameliyat devam etti. Önemli olan ameliyattan sonrası. İlk 24 saat en önemli dönem. Kalbin kendine gelmesi, toparlanması, ritmin düzelmesi, kalp şu anda yoğun bir destek alıyor. Bu yırtılan kısmın tamiri, kalbin birkaç defa sürekli desteğe ihtiyaç olması bu ritmin düzelmesi inanın bu dönem bizi korkutmuyor. Yeter ki sonu iyi olsun.”