Kalp krizi sonucu 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı, "Süreyya" adlı belgeselle anlatılacak.
Habertürk'te yer alan habere göre, ilk çekimler TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın makamında yapılacak.
Yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı, gazeteci ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, renkli kişiliğiyle tanınıyordu.
Hayattayken kurduğu, "Helallik ne ki… Ben helallik konusunda biraz zayıfım. Benden helallik isteyen herkese hakkım helaldir" sözleri, yapımın duygusal omurgasını oluşturacak.