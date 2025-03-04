DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, katıldığı canlı yayında konuştu. Önder, Pervin Buldan ile 1960 darbesinden sonra idam edilen başbakan Adnan Menderes'in ilk mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Önder, fotoğraflarda görülen anıtın Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildikten sonra İmralı’da gömüldüğü mezarların olduğu bölgede bulunduğunu anlatarak, "doğallığı bozulmadan burada ihtimam gerekiyor" dedi.

BAKAN TUNÇ HEMEN TALİMAT VERDİ

Yayının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Menderes ve arkadaşlarının İmralı’daki mezarları ile ilgili hatıralarına uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, ilk olarak Menderes ve arkadaşlarının defnedildiği yerde durum tespiti yapılacak. Sonrasında alana uygun çevre düzenlemesine gidilecek.