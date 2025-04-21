TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasına yönelik nefret söyleminde bulunanlara tepki gösterdi. Kandemir, "Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın, ben babam kadar metanetli biri değilim ve onun gibi sakin kalabilmem çok zor. Babam uyanınca oturur saatlerce tartışırsınız. Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım." dedi.

Kandemir, "Herkese merhaba, ilk günden beri sevenlerine haber iletmek, iyi dilek ve dua istemek için buradayım. Burasının zor bir yer olduğunu bilerek buradayım. Kötü yorumlara sinirlenmemeye yemin ederek başlamıştım, paylaşmaya ama elimde değil sinirleniyorum -Hatta üzülüyorum. Destek ve dayanışma için başka bir mecram yok benim, yani buradan size haber vermeye inşallah sonunda güzel haber vermeye inanmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

"BABAM UYANINCA OTURUR SAATLERCE TARTIŞIRSINIZ"

Kandemir sözlerine şöyle devam etti:

-Nefret kusan 2 mesajın yanında milyonlarca dilek görüyorum bir anlığına iyi hissediyorum. Nefret kusanların albay veya polis olduğunun farkında değildim, kim olduklarına hiç bakmadım çünkü bana sorarsanız albay veya polis olabilmiş biri bir insana baban ölsün demezdi. Yine de kırıp incittiysem özür dilerim.

-Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın, ben babam kadar metanetli biri değilim ve onun gibi sakin kalabilmem çok zor. Babam uyanınca oturur saatlerce tartışırsınız. Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım. Bir hastasını bekleyen, kayıp yaşayan, kardeşsiz kalan herkesin kardeşi olmaya da hazırım. Saygılarımla, Ceren.