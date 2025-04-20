Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e ilişkin sosyal medya üzerinden yürütülen tartışma kamuoyunda gündem oldu. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına duyduğu özlemi ifade eden duygusal paylaşımı, emekli albay Orkun Özeller’in eleştirilerine yol açtı. Önder'in kızı emekli albaya sert tepki gösterdi.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLA BAŞLADI

Ceren Önder Kandemir, babasıyla birlikte çekilmiş bebeklik fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp ‘bana bir kahve yap, sana keman çalayım’ demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya.”

EMEKLİ ALBAYDAN TEPKİ

Bu paylaşıma yanıt veren emekli albay Orkun Özeller, Kandemir’in paylaşımını hedef alarak, terörle mücadele kapsamında babalarını kaybeden çocukları hatırlattı. Özeller, “Keşke baban, eline silah alanlara da dur deseydi” ifadelerini kullanarak Sırrı Süreyya Önder’i sert bir dille eleştirdi.

CEREN ÖNDER KANDEMİR’DEN YANIT: “RUHUMUZ ÇELİKTEN”

Orkun Özeller’in bu sözlerine karşılık veren Ceren Önder Kandemir ise şu ifadeleri kullandı: “O kadar ahmaksınız ki. Bu yazdıklarınız son bulsun diye hayatını adamış biri hakkında bunları yazacak kadar ahmaksınız. O çocuklar babasız kalmasın diye ameliyatını erteleyen birine bunları yazdığınız için cehennemde cayır cayır yanacaksınız. Beni sinirlendiremezsiniz, benim ruhum çeliktendir, babamın ruhu çelikten. Siz yoksunuz.”