TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyordu. Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlendi.
Bu önemli görev için adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyordu.
Yeni TBMM Başkanvekili Pervin Buldan olacak
Gazeteci Hilal Köylü, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismin netleştiğini; bu ismin Van milletvekili Pervin Buldan olduğunu duyurdu.