Meclis Başkanı Kurtulmuş, Önder’in son sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ancak nihai değerlendirmeyi yapacak olan biz değil, hekimlerdir. Temennimiz, kısa sürede sağlığına kavuşması yönünde. Kendisini yakından tanıyan biri olarak, vatanını seven, iyi niyetli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bir bekleme süreci içerisindeyiz ve bu süreçte doktorlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Durumunun ciddiyeti devam etmekle birlikte, olumlu sinyallerin varlığı hepimiz için bir umut kaynağı.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimize geçmiş olsun. Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorununu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay gerçekleştiği anda, alanında en yetkin doktorlar gece yarısı hızla müdahale etti. Kendisi hâlâ yoğun bakımda ve kritik süreç devam ediyor. Bizler de iyileşmesi için dua ediyoruz. Uzun yıllardır tanıdığımız, güçlü bir karaktere sahip olan bir arkadaşımız. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmiş bir insan. En büyük temennimiz, bu süreci başarıyla atlatıp aramıza sağlıklı şekilde dönmesidir.”

Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci yakından takip ettiğini belirterek, Önder’in Türkiye’de terörsüz bir gelecek için gösterdiği çabaların altını çizdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız durumu yakından izliyor ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda izlenen yol haritasında Sırrı Süreyya Önder’in önemli katkıları bulunuyor. Kendisi, toplumlar arasında köprü kurabilen nadir isimlerden biri. Bu süreçte en büyük arzusunun da bu çabaların devam etmesi olduğuna inanıyoruz. Biz de aynı titizlikle süreci sürdüreceğiz.”