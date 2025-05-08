DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına rahatsızlığından bir hafta önce suikast düzeneği konulduğu iddialarını doğruladı. İddiaların doğrulanmasının ardından suikast girişiminin neden kamuoyuyla paylaşılmadığı merak konusu oldu.

DEM PARTİ İDDİALARI DOĞRULADI

DEM Parti suikast girişimi iddialarını, "Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Önder’in, aracına yerleştirilen düzenek İstanbul’daki evinin otoparkında fark edildi. Metal cismin fark edilmesinin ardından Sırrı Süreyya Önder hem partisi hem de devlet yetkililerine bilgi verdi. Metal cisim de ilgili yetkililere teslim edildi.

NEDEN KAMUOYUNA AÇIKLANMADI?

DEM Parti’nin ve Önder’in konuyu kamuoyuna açıklamamasının sebebinin soruşturma veya araştırmanın sonlanmasını beklemek olduğu ifade edildi.