Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Florence Nightingale hastanesinde 18 gündür tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün öğle saatlerinde vefat etti.
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine yoğun bir katılım gösterilirken, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyetini yazar ve senarist Tarık Tufan açıkladı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN VASİYETİNİ AÇIKLADI
Tufan, Önder'in kendisiyle yaptığı konuşmasında vasiyetini açıkladığını belirterek, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.
Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Önder'e, "Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım." dediğini sözlerine ekledi.