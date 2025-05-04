İYİ Partili Çömez, dün akşam SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programına konuk oldu.

Çömez, Önder'in vefatının ardından aralarında geçen bir anekdotu paylaştı.

"Siyaseten Sırrı Bey ile ortak alanımız çok azdı, çok sert dille birbirimizi eleştirdik. Fakat bu bizim birbirimizi anlamamıza engel değildi. Önemli bir siyasetçiydi, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyorum" diyen Çömez şunları kaydetti:

"BENİ BİR DOKTORLA BULUŞTURABİLİR MİSİN?"

"Bir günü beni çağırdı dedi ki; "Doktor bey benim bir rahatsızlığım var bunun için senden yardım istiyorum. Benim aortumda çok ciddi bir anevrizma var. Türkiye’de birçok doktora gittim bana tavsiyede bulundular acaba yurt dışından beni bir doktorla buluşturabilir misin" dedi.

Olayın yaklaşık 1.5 ay önce olduğunu kaydeden Çömez sözlerini şöyle sürdürdü:

"NE OLUR BIRAK"

"Bana müsaade et dedim, İngiltere'nin en önemli kalp damar cerrahlarıyla görüştüm. Bir tanesiyle de randevulaştık.

Lonra’dan doktor arkadaşımızı buldum bütün tetkiklerini gönderdim ve o doktor dedi ki; 'evet ciddi bir durum ama şunlar şunları yapman lazım, ama ne olur sigarayı bırak'

"DÜZENİMİ BOZUYORSUN"

'Kendisine döndüm dedim ki bak başkan sigarayı bırakman lazım' o da dedi ki, 'Benim düzenimi bozuyorsun.' Burada hatta daha sonra sigara konusunda büyük tepki gösterdim her gördüğümde elinden sigarasını almaya gayret ettim.

"ŞİKAYET ETTİ"

Sonra başka insanı bir şey yaptı beni genel başkanımıza şikayet etti. Aradı sayın Dervişoğlu'nu, "Buraya bir Grup Başkanvekili göndermişsin bizim sigaramıza karışıyor" diye aramızda bir espri ve diyalog olmuştu.

Sonrasında İmralı'dan mesaj getirme sürecinde eleştirilerimiz yükseldi bir gün benim nöbetçi olmadığım bir hafta kendisi Buğra Kavuncu nöbetçiydi ona haber göndermiş, "Niye Turhan gelmiyor, bana mı kızgın diye."

Evdeydim kalktım gittim, kürsüde kendisine dedim ki, "Başkan bugün ben nöbetçi değilim onun için gelmedim"

Dolayısıyla kendi perspektifinde önemli bir siyasetçiydi, bizim Anadolu kültürümüz bize ölünün arkasından güzel konuşmayı gösteriyor, öğretiyor.

Mekanı cennet olsun diyorum"