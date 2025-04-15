Akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen iddialara göre DEM Partili Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi.
Aort damarı yırtılan Önder ameliyata alındı İstanbul'da tedavi altına alındı.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesiyle alakalı resmi açıklama DEM Parti'den geldi. DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir"
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir."