Özellikle kamp, yürüyüş ve acil durumlar için tasarlanan türbin, üreticinin testlerine göre yeterli rüzgar olduğunda bir akıllı telefonu yaklaşık 35 dakikada şarj edebiliyor. Güneş panellerinden farklı olarak güneş ışığına ihtiyaç duymaması sayesinde gece saatlerinde de elektrik üretebiliyor. Bunun için tek şart, yeterli rüzgarın bulunması.

KATLAYIP SIRT ÇANTASINA KOYABİLİYORLAR

Ventyra R1’in en dikkat çekici özelliği taşınabilirliği. Dört kanatlı türbin ve katlanabilir üç ayaklı standın oluşturduğu sistem yaklaşık 1 kilogram ağırlığında. Kanatlar sökülmek yerine içeri doğru katlanarak gövdenin yanına yerleşiyor, standın ayakları da kapanıyor. Böylece cihaz standart bir yürüyüş çantasına sığabilecek boyuta geliyor.

Kurulum sırasında üç ayaklı stand açılıyor, türbin sabit bir zemine yerleştiriliyor ve dört kanat çalışma konumuna getiriliyor. Zemine çakılan kazıklarla sistemin sabitlenmesi de mümkün. Kuyruk bölümündeki yapı sayesinde türbin rüzgarın geldiği yöne otomatik olarak dönebiliyor.

Cihazın elektrik üretmeye başlaması için rüzgarın saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esmesi yeterli oluyor. Ancak bu hızda türbinin maksimum güce ulaşması beklenmiyor. Üretici 50 watt normal çıkış ve 75 watt tepe güç değeri veriyor. Gerçek üretilecek elektrik miktarı ise rüzgarın hızına ve sürekliliğine göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Üretilen elektrik bir güç ünitesine aktarılıyor ve buradan telefon, kamera, tablet, taşınabilir batarya, aydınlatma ekipmanları ve uyumlu diğer elektronik cihazlar şarj edilebiliyor. Sistem ayrıca güneş paneliyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlandı. Böylece gündüz güneşten, rüzgar bulunduğunda ise türbinden elektrik üretmek mümkün olabiliyor.

YAĞMURLU HAVADA KULLANILMASI ÖNERİLMİYOR

R1'in küçük boyutu bazı sınırlamaları da beraberinde getiriyor. Cihazın şu anda resmi bir su geçirmezlik sertifikası bulunmuyor. Üreticinin şiddetli yağmur sırasında türbinin sökülmesini ve güç ünitesinin kuru tutulmasını tavsiye ettiği belirtiliyor. Bu durum, rüzgarla birlikte yağmurun görüldüğü hava koşullarında kullanımını kısıtlayabilir.

Bir başka soru işareti ise gerçek kullanım koşullarında elde edilecek güç. Zemine yakın seviyelerde rüzgarın yönü ve hızı sık sık değişebildiğinden cihazın sürekli 50 watt üretmesi her ortamda mümkün olmayabilir. Bu nedenle açıklanan 35 dakikalık telefon şarj süresi, türbinin yeterli ve istikrarlı rüzgar altında yüksek güç ürettiği koşullar için geçerli.

R1 henüz mağazalarda yaygın şekilde satılan, uzun süreli kullanımı kanıtlanmış bir ürün değil. Ventyra'nın ilk ürünü olan türbin, kitle fonlaması yoluyla üretime hazırlanıyor.