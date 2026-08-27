ŞİRVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ŞİRVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Şirvan ilçesi Fatih mahallesindebulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinintespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin taşınmazların aynının ihtilaflı olması sebebiyle ileride hak sahiplerine ödenmek üzereT.C. Ziraat Bankası Şirvan Şubesine depo edileceaği, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 20/08/2026

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI 2026/115E. Siirt Şirvan Fatih 373 11 (eski 2) İbrahim Alış /Mehmet ALIŞ 2026/116E. Siirt Şirvan Fatih 370 5 (eski 2) Ali ALIŞ 2026/117E. Siirt Şirvan Fatih 370 3 (eski 1) Ali ALIŞ 2026/118E. Siirt Şirvan Fatih 372 6 (eski 3) Hanife YALMAÇ 2026/119E. Siirt Şirvan Fatih 373 14 Hanife YALMAÇ 2026/120E. Siirt Şirvan Fatih 385 31(eski18) Refik YALMAÇ 2026/121E. Siirt Şirvan Fatih 385 32(eski19) Refik YALMAÇ 2026/122E. Siirt Şirvan Fatih 385 35(eski22) Refik YALMAÇ 2026/123E. Siirt Şirvan Fatih 385 38 (eski 4) Refik YALMAÇ 2026/124E. Siirt Şirvan Fatih 385 36(eski1) Selahattin AMİL

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