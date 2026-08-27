ŞİRVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Şirvan ilçesi Fatih mahallesindebulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinintespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin taşınmazların aynının ihtilaflı olması sebebiyle ileride hak sahiplerine ödenmek üzereT.C. Ziraat Bankası Şirvan Şubesine depo edileceaği, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 20/08/2026
|DOSYA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH/KÖY
|ADA
|PARSEL
|MALİKİN ADI VE SOYADI
|2026/115E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|373
|11 (eski 2)
|İbrahim Alış /Mehmet ALIŞ
|2026/116E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|370
|5 (eski 2)
|Ali ALIŞ
|2026/117E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|370
|3 (eski 1)
|Ali ALIŞ
|2026/118E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|372
|6 (eski 3)
|Hanife YALMAÇ
|2026/119E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|373
|14
|Hanife YALMAÇ
|2026/120E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|385
|31(eski18)
|Refik YALMAÇ
|2026/121E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|385
|32(eski19)
|Refik YALMAÇ
|2026/122E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|385
|35(eski22)
|Refik YALMAÇ
|2026/123E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|385
|38 (eski 4)
|Refik YALMAÇ
|2026/124E.
|Siirt
|Şirvan
|Fatih
|385
|36(eski1)
|Selahattin AMİL
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