Diyarbakır’da haftanın ilk gününde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açarken, havalimanında bazı uçuşlar gecikmeli yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer hafif sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Diyarbakır’ın kuzey ilçeleri olan Çermik, Çüngüş, Ergani, Hazro ve Dicle’de; Şanlıurfa’nın güneyinde Akçakale ve Ceylanpınar’da; Karacadağ çevresi ile Siirt’in doğusunda Eruh, Batman’ın Sason ve Gercüş ilçeleri ile Mardin ve Şırnak çevrelerinde lokal olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra ise Siirt ve Şırnak genelinde, Mardin’in batısındaki Ömerli, Midyat, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.