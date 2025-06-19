Yunanistan’ın Ege’deki tatil adası Sisam (Samos) Adası’na kız arkadaşı ile birlikte tatile giden 20 yaşındaki Türk genci adadaki turistik Potami şelalesine gitti.
ŞELALEDE BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU
Serinlemek için arkadaşı ile birlikte şelaledeki suya giren Türk genci birden gözden kayboldu.
KIZ ARKADAŞI YARDIM İSTEDİ
Sudan çıkan kız arkadaşı yakındaki restorana giderek yardım istedi.
Olay yerine Sisam Belediyesi arama kurtarma, dalış ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
15 DAKİKA SUYUN ALTINDA KALDI
Yaklaşık 15 dakika suyunu altında kalan Türk genci sudan çıkarıldı, yapılan kontrolde boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken sinir krizleri geçiren ve bayılan kız arkadaşı ise ambulans ile adadaki Karlovası Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samos'taki Potami şelalesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle derin su birikintisine düşen genç, boğularak hayatını kaybetti.
Adı açıklanmayan Türk gencinin cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.