Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı karşısında ki Sisam (Samos) Adası’nın Kokkari kentinde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.
BAZI EVLER BOŞALTILDI
28 itfaiye eri, adadaki sivil gönüllüler ve arama kurtarma ekipleri ile 14 arazözün müdahale ettiği yangın önlemedi. Akşam saatlerinde Kokkari kentinin dış mahallelerine yanaşan alevler nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığı belirtildi.
Yangınla ilgili söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği, asker ve polisin güvenlik önlemleri aldığı, İkaria, Sakız (Cios) ev Naksos adasından ek itfaiye birliklerinin adaya gönderildiği belirtildi.