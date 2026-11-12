Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde faaliyet gösteren Proyecto Mutan adlı girişim, atık plastik şişe kapaklarını işleyerek optik ve güneş gözlüğü çerçeveleri üretiyor. 2012 yılında Buenos Aires Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencisi Sergio Brochi Fasani tarafından başlatılan proje, geçen 14 yılın ardından kendi üretim tesislerine sahip bir sanayi kuruluşuna dönüştü.

ÜNİVERSİTE PROJESİ OLARAK BAŞLADI, SANAYİ TESİSİNE DÖNÜŞTÜ

Projenin temelleri, Fasani'nin kentsel atık toplama kooperatifleriyle yaptığı saha çalışmaları sırasında atıldı. Bazı kooperatiflerin elinde kullanılmayan plastik parçalama makineleri olduğunu fark eden girişimci, geri kazanılan atıkların erişilebilir üretim yöntemleriyle günlük kullanım eşyalarına dönüştürülmesi üzerine çalışmaya başladı. İlk aşamada aydınlatma ürünleri ve tasarım objeleri üreten ekip, zamanla odak noktasını gözlük üretimine kaydırdı.

ŞİŞE KAPAKLARI GÖZLÜĞE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

Buenos Aires eyaletindeki Villa Martelli tesislerinde gerçekleştirilen üretim sürecinde her bir gözlük çerçevesi için ortalama 10 adet plastik şişe kapağı kullanılıyor. Toplanan kapaklar ilk olarak renklerine göre ayrıştırılıyor, ardından makinelerde kırılarak küçük parçalara bölünüyor ve farklı desenler elde etmek amacıyla karıştırılıyor. Hazırlanan plastik kırıkları yüksek ısıda eritildikten sonra gözlük çerçevesi formundaki metal kalıplara preslenerek son haline getiriliyor.

70 TONDAN FAZLA PLASTİK GERİ KAZANILDI

Geri dönüşüm odaklı üretim modeliyle büyüyen girişim, 2022 yılında 40 ton plastik atığı işleyerek yaklaşık 16 milyon şişe kapağının doğaya karışmasını önledi. Mayıs 2024 verilerine göre geri dönüştürülen toplam plastik miktarı 70 ton sınırını aştı. Şirketin atık kapaklardan ürettiği gözlük modelleri, 2021 yılında Arjantin İyi Tasarım Mührü ödülünü kazandı.

ATIK MALZEMELER KİMLERDEN TEMİN EDİLİYOR?

Hammadde tedarikini sosyal dayanışma ağı üzerinden yürüten şirket, plastik kapakları aralarında Garrahan Vakfı'nın da bulunduğu çeşitli vakıflardan, sosyal kuruluşlardan ve atık toplayıcı kooperatiflerden satın alıyor. Üretim sürecinin sosyal boyutunu kılıf tasarımına da taşıyan girişim, gözlük kılıfları için Buenos Aires'in 1-11-14 mahallesinde faaliyet gösteren Entramadas adlı kadın kolektifiyle iş birliği yapıyor. Kadın üreticiler, toplanan plastik poşetleri ısıl işlemle sağlam levhalara dönüştürüp keserek gözlük kılıfları haline getiriyor.