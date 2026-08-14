Şişecam, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Şirket, cam faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için bu hamleyi yaptığını belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sermayesinin tamamı Şişecam'a ait olacak Sisecam USA Trading unvanlı şirketin kuruluş işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı.

SERMAYE 100 BİN DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Yeni şirketin sermayesi 100 bin ABD doları olarak belirlendi. Şişecam, bu adımın başta düz cam işkolu olmak üzere cam faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Şirket, ABD pazarındaki varlığını ve penetrasyonunu güçlendirmeyi, yeni müşteri kazanımını artırmayı ve müşteri hizmet seviyesini daha da geliştirmeyi hedefliyor.