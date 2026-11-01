Ticeret Bakanlığı, kozmetik ve bakım ürünleri satan zincir mağazanın saf lavanta, çay ağacı ve benzeri yağlar olarak tanıttığı ürünlerde ayçiçek yağı tespit edilmesi üzerine söz konusu işletmeye yanıltıcı tanıtım nedeniyle idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle AVM'lerdeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan bir mağazalar zincirinin 'LIFE IN' markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğu tespit edildi.

Çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunmasına rağmen, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin tek bir yağdan oluştuğu izleniminin yaratıldığı değerlendirildi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulunan tanıtımlar hakkında reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.