Michigan’ın Howell kentinden 11 yaşındaki Josie Law, tatildeyken Florida’daki Anna Maria Adası’nda kıyıya vuran bir şişe keşfetti.

Josie, yerel haber istasyonu Tampa Bay 10’a yaptığı açıklamada, şişeyi dalgalar arasında fark ettiğini ve önce çöp sandığını ancak içinde bir not bulduğunu belirtti.

Josie ve annesi şişeyi açtıklarında, 17 Ağustos 2018 tarihli bir notla karşılaştı. Notta, "Bunu bulduğunuz için mutlu olacaksınız. Neden mi? Çünkü beni bu numarayla tanıyacaksınız" ifadeleri yer alıyordu. Notun sonunda bir telefon numarası bulunuyordu.

Josie’nin annesi Paris Hoisington, numarayı aramak yerine mesaj göndermeyi tercih etti. Gelen yanıt ise hem Josie’yi hem de annesini şaşkına çevirdi. Çünkü mesaj, Hawaii’de yaşayan 21 yaşındaki bir kadından geldi. İsmini açıklamak istemeyen kadın, mesajın yıllar önce kendisi ve 8 yaşındaki kardeşi tarafından yazıldığını ifade etti.

Hawaii’den Florida’ya nasıl ulaştı?

Tampa Bay 10’un baş meteoroloğu Bobby Deskins, olasılığın son derece düşük olmasına rağmen teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.

Deskins’e göre, şişe Hawaii’nin kuzeyine sürüklenerek ABD’nin Batı Kıyısı boyunca ilerleyebilir, ardından Filipinler’i geçip Güney Amerika’nın güneybatı kıyılarına ulaşabilir. Daha sonra, Afrika’nın batısından geçen akıntılarla Karayipler’e sürüklenmesi ve Bahamalar üzerinden Anna Maria Adası’na ulaşması mümkün olabilir.

Bu olağanüstü keşif, okyanus akıntılarının şaşırtıcı yolları ve zaman içindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.