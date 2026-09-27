Endüstri mühendisi Pablo Castaño tarafından başlatılan proje, hazır bir cihazın evlere kurulmasından farklı işliyor. Sistemler, kullanacak ailelerin de katıldığı çalışmalarla yerinde hazırlanıyor. Böylece hem evsel atıklar yeniden değerlendiriliyor hem de aileler cihazın çalışma ve bakım yöntemlerini öğreniyor.

264 ŞİŞE, 180 KUTU VE 90 İÇECEK KARTONU KULLANILIYOR

Evlerin çatısına veya gün boyunca doğrudan güneş alan yüksek noktalara yerleştirilen sistem, güneş enerjisini toplayan bir kolektör ile sıcak suyun depolandığı tanktan oluşuyor. Kolektör hazırlanırken alüminyum kutular eziliyor, siyaha boyanıyor ve PVC boruların çevresine yerleştiriliyor. Siyah yüzeylerin topladığı güneş enerjisi, boruların içinden geçen suyun ısınmasını sağlıyor.

PET şişeler ve içecek kartonları ise sistemde yalıtım amacıyla değerlendiriliyor. Isınan su, termosifon etkisiyle herhangi bir elektrikli pompaya ihtiyaç duyulmadan kolektörden daha yüksekte bulunan depoya yükseliyor. Tek bir kolektörün yapımında yaklaşık 264 PET şişe, 180 alüminyum kutu ve 90 içecek kartonu yeniden kullanılıyor.

AİLELER KENDİ SİSTEMLERİNİN YAPIMINA KATILIYOR

Projenin dikkat çeken taraflarından biri de kurulum yöntemi. Aileler, gönüllüler ve uzmanlarla birlikte güneş enerjili su ısıtıcısının yapımına katılıyor. Böylece sistemi yalnızca kullanmakla kalmayıp nasıl çalıştığını ve gerektiğinde bakımının nasıl yapılacağını da öğreniyor.

Uygulama Córdoba’ya da yayıldı. Córdoba Ulusal Üniversitesi tarafından aynı yöntem kullanılarak 50’den fazla sistemin yapımı ve kurulumu gerçekleştirildi. Üniversite ayrıca Haziran 2026'da sosyal kuruluşlar, öğretmenler ve öğrenciler için bu sistemlerin nasıl üretileceğine yönelik ücretsiz eğitim düzenledi. Güneşlenme miktarı ve hava koşullarına bağlı olarak çalışan sistem, su ısıtmak için kullanılan gaz veya elektrik miktarını azaltırken yüzlerce atığın da yeniden değerlendirilmesini sağlıyor.