Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

Bir genç, DOA Geri Dönüşüm Makinesi'ne pet şişe atmak için uzun süre beklediğini belirterek yaşadığı olayı paylaştı. Genç, yaklaşık iki saat bekledikten sonra topladığı 200 şişeden sadece 13 tanesinin makine tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının ayrı toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor.

Sistem kapsamında DOA logolu uygun ambalajlarını iade noktalarına teslim eden vatandaşlara depozito teşvik bedeli dijital cüzdan üzerinden aktarılıyor. Ulusal entegrasyon sürecinin başlamasıyla birlikte uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılırken, kısa sürede milyonlarca ambalaj geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

İşletmelerin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte toplanan ambalajların geri dönüşüm zincirine düzenli şekilde kazandırılması hedefleniyor.