Binlerce kişiyi mağdur eden fonlardaki kriz önce borsaya sirayet etti, ardından reel sektörü zora soktu. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu süreçle ilgili MASAK eski Yöneticisi Ramazan Başak, şunları ifade etti:

“Cumhuriyet tarihinin sayılı, 45 yıllık sermaye piyasası tarihinin ise en tahrip edici ve en çok mağdurun yaratıldığı organize bir olaydır. SPK’nın gözleri önünde gerçekleşmiştir. İddia edildiği gibi sınırlı değil çok geniştir. Sadece tasfiyeye alınan fon mağdurlarından da ibaret değildir. Hisse senetlerine ve bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapanlar da dahil olmak üzere en az 2 milyon mağdur yatırımcı vardır ve bu sayı aileleri ile birlikte en az 5 milyon kişi demektir.”

‘SÜREÇ ETKİN DEĞİL’

Sorunun boyutunu 20 milyar dolardan çok daha büyük olduğunu belirten Başak, şunları paylaştı: “Tarihin en şaibeli, en organize ve en uzun süren işlemlerinin, siyasetten, bürokrasiden ve yargıdan destek almadan gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Bu organize olayları görmesine rağmen görevini yapmayan veya yapamayan kamu görevlilerinin hâlâ görevlerine devam etmesi çok yanlıştır. Süreç etkin olarak yürütülememektedir ve verilen tedbir kararları da yetersizdir.”

Başak, sürecin şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi gerektiğinin zorunlu olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Gerçek sorumluların cezalandırılması ve zarara uğratılan yüzbinlerce küçük yatırımcının mağduriyetlerinin mümkün olduğunca azaltılabilmesi için bu gerçeklerin bilinerek hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ekonomik ve sosyal tahribatları çok daha yüksek olacaktır.”

‘Bizi kuyuya attılar’

Eylül ayındaki düşüşü yansıtan tablo, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından “Bizi kuyuya attılar” ifadesiyle paylaşıldı. Tablo, fon krizinin Borsa İstanbul’da yarattığı tahribatın ve yatırımcı mağduriyetinin boyutunu gözler önüne seriyor. Kriz esnasında zirve noktalarından tabana çakılan hisseler, yüzde 64 ile yüzde 97 arasında değişen devasa oranlarda değer kaybetmiş durumda. Bu süreçte birçok şirketin piyasa değeri tamamen eridi. Bir vatandaş düşen hisse senedi fiyatları paylaşımının altına şu yorumu yaptı: “Ben de fon krizden bu yana düşen hisselerde battım. Belki ailem dağılacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun.” Bir başka kişi ise “İflas gibi bir durum” yazdı.