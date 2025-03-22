Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"İMAMOĞLU VE MAHİR POLAT DA İFADE VERECEK"
Şahan'ın ifade vereceği saati açıklayan avukat Ersöz, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesinin sabah saat 09:00’da alınacağı konusunda bilgilendirildik. Aynı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yarın ifade verecekler" ifadesini kullandı.