Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını belirten avukatı Hüseyin Ersöz, dün evinde yapılan aramaya da itiraz ettiklerini açıkladı.

GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan itiraz dilekçesinde "Arama kararı ile birlikte müvekkilimiz müdafii ile görüşme hakkı da kısıtlanmış olup, bu karar da hukuka aykırıdır. Yine söz konusu kararda sadece kanun maddesine atıf yapılarak 'CMK'nın 154/2. maddesi uyarınca şüphelinin/şüphelilerin müdafi ile görüşme hakkının 24 saat süre ile kısıtlanmasına' karar verilmiş ise de bu karar da hiçbir gerekçe içermemekte olup hukuka aykırıdır. Söz konusu bu karara istinaden müvekkilimizin müdafi yardımından yararlanma hakkı kısıtlanmış olup karar bu yönüyle de hukuka aykırıdır" denildi.

Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyleyen Ersöz, el konulan eşyaların iadesini de isteklerini açıkladı. Ersöz şunları kaydetti:

“Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-elkoyma işlemlerinine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Kararına ise bugün itiraz ettik.Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik”