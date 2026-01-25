Şişli ilçesinin Duatepe Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin edinilen bilgilere göre, geçimini çöpten topladığı eşyalarla sağlayan O.Ç., konteynerde malzeme aradığı sırada şüpheli bir poşetle karşılaştı. Poşeti açtığında eline gelen sıcaklık üzerine durumu fark eden O.Ç., poşetin içinde bir kadın cesedi olduğunu anlayarak hemen polis merkezine gidip ihbarda bulundu. Öte yandan ihbarda bulunan O.Ç.'nin, 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sokak güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevrede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde 2 şüphelinin bir valizle konteynerlerin yanına geldiği tespit edildi. Olayın şüphelileri D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29), yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Şüphelilerden birinin, maktulle aralarında duygusal ilişki olduğunu ve tartışma sonrası cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE TESPİT EDİLDİ

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan parmak izi sorgulaması sonucunda, cansız bedenin Durdona Khakımova’ya ait olduğu kesinleşti. İncelemelerde, kadının vücudunda çok sayıda kesik bulunduğu tespit edildi.

VALİZLER VE YENİ DELİLLER

Soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu noktaya yaklaşık iki sokak mesafedeki Bozkurt Caddesi üzerinde, bir çöp konteynerinin yanında bırakılmış iki valiz bulundu. Valizlerde olaya ilişkin delillerin yer aldığı değerlendirilirken, materyaller detaylı inceleme yapılmak üzere olay yeri inceleme ekiplerince emniyete götürüldü.

"İKİ SAKALLI ADAM VALİZLE BEKLİYORDU"

Soruşturmayı dikkat çeken bir başka detay ise görgü tanığı ifadesi oldu. Tanığın beyanına göre, olay günü saat 19.00 sıralarında çöp konteyneri yakınında iki sakallı erkek, yanlarında bir valizle bir süre beklerken görüldü. Bu ifade üzerine polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Bölge belediye ekipleri de olay yerinde temizlik ve yıkama çalışması yaptı. Cinayetin nasıl ve kimler tarafından işlendiğinin aydınlatılması için çok yönlü soruşturma sürüyor.