Şişli Ergenekon Mahallesi'nde 25 Ekim sabahı saat 09.15 sıralarında yaşanan ve gizemini koruyan feci ölüm olayında yeni deliller gün yüzüne çıktı. Kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru yürüdüğü sırada bastığı panelin kırılması sonucu bina boşluğundan -2'nci kat seviyesine düşerek can verdi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI, ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yarı çıplak vaziyette apartman boşluğunda bulunan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttüğü incelemede, Bekmakhanova'nın Rus uyruklu ev arkadaşı Daria B. (22) ile sevgilisi market işletmecisi Mazhar T.’yi (35) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON ADIMLARI VE GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtlarında Bekmakhanova'nın gece saat 05.00 sıralarında evden çıkıp sevgilisinin iş yerine/evine gittiği, sabah saat 07.40'ta oradan ayrılıp sokakta yürüyerek ikametine döndüğü anlar net bir şekilde görüldü.

"ORADA OTURACAĞIM SEN UYU": ÇATIDAKİ SON ANINI FOTOĞRAFLAMIŞ

Ev arkadaşı Daria B.'nin emniyette verdiği ifade ise olayın arkasındaki trajik anları ortaya koydu. Sabah saat 08.15 sıralarında Bekmakhanova'yı çatının kenarında otururken gördüğünü söyleyen Daria B., "Aşağı düşebileceğini söyleyip uyardım. O sırada çatıda otururken telefonumla fotoğrafını çektim. Bana 'Burada oturacağım, sen git uyu' dedi. Bunun üzerine odama geçtim" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK SESLİ MÜZİKLE UYANDI, BOŞLUKTA HAREKETSİZ BULDU

Odasında uyuduğu esnada daireden yükselen yüksek sesli müzikle aniden irkildiğini anlatan Daria B., odadan çıktığında arkadaşını göremediğini, bitişik binadaki çatı panelinin kırıldığını fark edip aşağı baktığında Bekmakhanova'nın cansız bedenini gördüğünü kaydetti.

Turist vizesiyle 8 Eylül'de Türkiye'ye giriş yaptığı ve gece kulübünde çalıştığı öğrenilen Aisulu Bekmakhanova'nın şüpheli ölümüne ilişkin polisin başlattığı çok yönlü tahkikat sürüyor.