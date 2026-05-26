İstanbul Şişli’de bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde bulunan kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği restoranın camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı geçici süreyle trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinin önünde delil çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.