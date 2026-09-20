İstanbul Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin girişinde 15 Eylül Salı günü saat 13.30 sıralarında trafikte pes dedirten bir olay meydana geldi.

KORNA ÇALINCA SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU

İddiaya göre bir kadın sürücü, AVM girişinde aracını durdurarak yanındaki erkekle direksiyon değişimi yapmaya başladı. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen 31 yaşındaki Buket A., karşı yöndeki araçlara yeşil ışık yanmasıyla yolun ortasında kaldı. Duruma tepki göstermek amacıyla kornaya basan Buket A.'ya, araçtan inen kadın sürücü hakaret ve küfürler savurmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

"KAFANI KIRARIM" DİYEREK CAMDAN İÇERİ UZANDI

Otomobilin açık camından içeri uzanarak Buket A.'ya saldıran ve cep telefonu kamerasını almaya çalışan şüpheli kadın, "Beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım. Sen şimdi göreceksin. Kim kimi şikayet ediyor bakalım" diyerek tehditler savurdu. Yanındaki erkeğin araya girip uzaklaştırmaya çalıştığı kadın şahıs yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken, Buket A.'ya "Görüşürüz seninle" diyerek bağırmaya devam etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"MAGANDANIN CİNSİYETİ YOKMUŞ"

Saldırıya uğrayan Buket A. yaşadığı dehşet anlarını anlatarak şikayetçi olduğunu belirtti:

"Kadın erkek araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardı. Trafikte tam ortada kaldığım ve diğer tarafa yeşil yandığı için kornaya basma ihtiyacı duydum. Kornaya basınca kadın sürücü koltuğundan indi; önce küfürler, hakaretler savurdu, sonra da tarafıma saldırıda bulundu. Araç içerisinde çocuğumla beraber de olabilirdim. Bu tür kişilerin trafikte nelere yol açabileceği ortada. Gerekli mercilere video kayıtlarını gönderdim, sonuna kadar ceza alması için uğraşacağım. Magandanın cinsiyeti yokmuş, bunu bir kez daha gördüm."

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.