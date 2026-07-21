Şişli'de sokakta yürüyen 59 yaşındaki Sabahat Avcı arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Sabahat Avcı başına aldığı yumruğun etkisiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybederek önce park halindeki araca çarptı ardından da yere düştü.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP VURDU

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan yumruklu saldırıda yaralanan Avcı "Ne sebeple yapmış olursa olsun bir an önce yakalanması ve hesabını vermesini cezasını çekmesini istiyorum çünkü bugün bana bunu yapan başkasına daha şiddetlisini yapar" diye konuştu.