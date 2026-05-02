Olay, Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde olan Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. ile tartışmaya başladı.





Tartışma sırasında Menekşe K. evde bulunan silahla art arda Şahin'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, Menekşe K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri evin çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.