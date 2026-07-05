İddiaya göre, restorana gelen grup çalışanlardan para istedi. Çalışanların talebi reddetmesi üzerine saldırganlar iş yerindeki eşyalara zarar verdi ve restoranı dağıttı. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar da grubun saldırısına maruz kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekiplerinin şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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