Tiyatrodan dizi setlerine kadar pek çok yapımda yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 gecesi İstanbul Şişli'de adeta ortalığı birbirine kattı.

Aynı gece 5 farklı noktada 5 ayrı otomobile zarar verdiği iddia edilen oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle ceza davası açıldı.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sabah’ta yer alan habere göre Ceren Bıyıklı suçlamaları kabul ederken, şu savunmayı yaptı:

"Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum."

Bıyıklı'nın avukatı ise oyuncunun ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü belirterek, hastane raporlarını dosyaya sundu. Oyuncunun cezai ehliyeti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi.

"TAKSİTLE ÖDEYEBİLİRİM"

Mağdur olan araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. yer alıyor. Mağdurlar, zararlarının 25.000 ila 35.000 TL arasında olduğunu belirtti.

Bazı müştekiler, zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti.

Sanık Bıyıklı ise "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" diyerek uzlaşma istedi.

Mahkeme, Ceren Bıyıklı'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nden sağlık raporu talep etti.

Sanık hakkında adli kontrol kararı devam ederken, bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.